Offerta 2023

Untergliedert in die vier Themenbereiche Freizeit, Lifestyle, Bauen und Markthalle offeriert die Einkaufs- und Erlebnismesse auf 68.000 Quadratmetern ihre Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen.

Die BesucherInnen haben vorher ausgiebig Gelegenheit zum Probieren und Informieren. In Halle 1 kann man sich fachkundig zu Kultur und Tourismus, Sport und Ausrüstung, Auto, Fahrrad und E-Mobilität beraten lassen und dazu interaktive Computer- und Konsolenspiele mit neuen Steuerungsmöglichkeiten ebenso kennenlernen wie Gesellschaftsspiele und Hybridspielzeuge.

Am ersten Wochenende (Sa+So, 28.+29.10.) sind in Halle 3, wo Mode, Accessoires, Wohntrends und Gesundheit im Vordergrund stehen, Gestalten, Basteln, Nähen und Werkeln angesagt: Auf der neuen „Karlsruhe Kreativ“ werden als Messe in der Messe Trends, Produkte und Techniken rund um Handarbeit und DIY-Projekte präsentiert.

Eine weitere „Offerta“-Premiere steht am zweiten Wochenende (Sa+So, 4.+5.11.) auf dem Programm: Wellness, Kosmetik, Styling und Ernährung sind die Themen der „Beautytime“. Messebesucher haben hier u.a. die Möglichkeit, Kosmetika zu testen, Pflegeprodukte und Modeaccessoires zu entdecken und sich Nahrungsergänzungsmittel erklären zu lassen. Und wer noch mehr Input zu Entspannung, Sport und Schönheit haben möchte, nimmt vor der Beauty Stage Platz, wo über zwei Tage aufschlussreiche Vorträge und Workshops zu Yoga, Tanz oder Kosmetik stattfinden.

In Halle 2 versammeln sich wie gewohnt Handwerker und andere Bauexperten fürs Renovieren, Umbauen und Sanieren; und in der dm-Arena mit Genussmeile und Kochbühne dreht sich alles um Haushaltsartikel sowie Nahrungs- und Genussmittel. -pat



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 2 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Mein Erlebniseinkauf“ bis So, 22.10.