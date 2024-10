Offerta 2024

„Inspirieren, entdecken, testen und kaufen“ – unter diesem Vierklang steht die Einkaufs- und Erlebnismesse „Offerta“.

Ihre vier Themenbereiche „Freizeit“ (Halle 1), „Bauen“ (Halle 2), „Lifestyle“ (Halle 3) und „Markthalle“ (dm-Arena) bieten auf rund 70.000 Quadratmetern eine große Produktvielfalt rund um Regionalität und Nachhaltigkeit. Der Mobilität gewidmet wird sich in Halle 1 – von Fahrrädern über Autos bis hin zu Campern und Wohnwagen. Weiteres Highlight: das „Games For Familys“-Areal. Passend dazu präsentieren Vereine auf der Bühne „Mein Sport – Meine Region“. An den Ständen der Gemeinden und Regionen erhalten Messegänger zudem Infos über Freizeitziele in der Umgebung.

Die Halle 2 bietet kompetente Beratung zum Renovieren, Modernisieren oder Neubauen von einem breiten Querschnitt an verschiedenen Herstellern, Marken und Firmen. In Halle 3 finden sich neue Outfits, stylische Möbel und alles rund um Gesundheit und Wellness; das Entspannungscafé ermöglicht eine Auszeit vom Messetrubel. In der dm-Arena können Besucher auf den Geschmack kommen: Dafür sorgt u.a. die Genussmeile mit ihren gastronomischen Angeboten, dazu gibt’s eine (über)regionale Auswahl an Nahrungs- und Genussmitteln sowie Haushaltshelfer. -pat





