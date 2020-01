Bei Kuchen und Kaffee wird das Kapitulieren geübt. Anhand von Performances erschaffen KünstlerInnen in unterschiedlichen Nischen des Kulturzentrums „neue Möglichkeitsräume“.

Beginn ist um 12 Uhr mit einem dreistündigen Workshop von Selina Bonelli und Thomas Reul, in dem sich Geübte und Neugierige in non-verbalen performativen Dialogen versuchen. Anmeldung per E-Mail an Claudia Teichmann (c.teichmann@kulturzentrum-tempel.de). Um 16 Uhr geht es weiter mit performativen Überraschungen u.a. von Johanna Wagner. -pat