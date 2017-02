One Billion Rising 2017

Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für Gleichstellung sexueller Minderheiten wird sich seit 2013 immer im Februar bei dieser weltweiten Tanzdemo versammelt.

Auch wer nicht zur Massenchoreo von Tena Clarks „Break The Chain – Sprengt die Ketten“ beitragen will, darf sich in die Milliarde einreihen. -pat