Online-Casino oder Spielbank – Wo gibt es die meisten Vorteile?

In Deutschland gibt es ungefähr vier Millionen passionierte und regelmäßige Casino-Spieler.

Dabei stellen sich viele Casino-Fans immer noch die Frage, ob die Spielbank vor Ort oder ein Online-Casino die meisten Vorteile bietet. Mit dem gestiegenen Angebot für Casino-Plattformen hat sich die Zahl der Online-Casino-Spieler vervielfacht. Immer weniger Menschen suchen heutzutage noch den Weg in eine Spielbank vor Ort. Dabei sind die Motivationen für das Spielen in einem Casino recht unterschiedlich: Während viele Casinospieler in der großen Anzahl der Slot-Spiele einfach nur einen Ausgleich vom Stress im Job und Alltag suchen, gibt es auch Casino-Spieler, die nach dem ganz großen Wurf streben.

Die Vorteile einer Spielbank

Das Glücksspiel in einer Spielbank hat weiterhin etwas Magisches – das einzigartige Ambiente großer Glücksspielhäuser zieht Menschen schon seit mehr als 1.000 Jahre in ihren Bann. Das unvergleichliche Ambiente und die sehr edle Spielumgebung erzeugt den echten Casino-Flair, den es so in keinem Online-Casinogibt. Ebenso schätzen viele Casino-Spieler den Kontakt zu anderen Spielern. Der Austausch über das Spielangebot, Gewinnchancen und abgeräumter Gewinne gelingt in einer örtlichen Spielbank immer noch am besten. Die meisten größeren Spielhallen bieten neben dem eigentlichen Thrill an den Roulette-Tischen oder den Slot-Game-Automaten auch noch weitere Optionen der Unterhaltung und ermöglichen es beispielsweise in feiner Atmosphäre eines integrierten Restaurants zu speisen. Ein klarer Nachteil der Spielbanken ist die oftmals sehr strenge Kleiderordnung. Außerdem erhalten Casino-Spieler keine Möglichkeit für kostenlose Spielangebote. Auch die Wartezeiten an Automaten und Tischen können manchmal nerven. Dies gilt auch für die strikten Öffnungs- und Schließungszeiten einer Spielbank.

Die Vorteile eines Online-Casinos

Bequem vom eigenen Laptop oder Tablet auf dem Sofa zu spielen ist für viele leidenschaftliche Casinospieler ein klarer Pluspunkt. Dazu gibt das Spielangebot in einer virtuellen Glücksspielhalle meisten auch mehr her als in einer Spielbank. Ohne Wartezeiten ergibt sich sowohl für Echtgeld-Spieler als auch Hobbyzocker zu jederzeit die Möglichkeit auf das Spielangebot zurückzugreifen. Da der Markt für Online-Casinos immer weiterwächst, hat sich ein harter Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Betreibern entwickelt. Nicht selten werben Online-Casinos deshalb mit attraktiven Bonusaktionen für Neukunden. Hier ergibt sich die Chance schon mit kleinem Geld große Gewinne zu erzielen.