Online-Reparaturcafé Karlsruhe

Dinge gehen auch dann kaputt, wenn pandemiebedingt keine Reparaturcafés stattfinden können.

Darum bieten ehrenamtliche ReparaturhelferInnen aus dem gesamten Bundesgebiet in der ersten Februarwoche digitale Reparatursprechstunden an. Menschen mit defekten Gegenständen können sich vom 1. bis 6.2. in eine zentrale Videokonferenzschaltung einwählen und erhalten dort Beratung und Tipps zur eigenständigen Reparatur von versierten Reparateuren. Die Onlinevariante der beliebten Reparaturcafés ermutigt zum Reparieren und ermöglicht es dadurch, kaputte Alltagsgegenstände vor dem Wegwerfen zu bewahren.

Bei folgenden Defekten ist eine Ferndiagnose und „Heimreparatur“ sinnvoll: generelle Bedienfehler, mechanische Defekte, Elektroreparaturen an Geräten mit weniger als 230-Volt-Netzspannung, Textilreparatur, Klebehilfe bei Bruchstellen und ähnliche Reparaturen, die mit im Haushalt vorhandenen Werkzeug, etwas Geschick und kreativer Beratung übers Internet unternommen werden können. Ehrenamtliche Reparateure aus mehreren Reparatur-Initiativen stehen als Berater zur Verfügung.

Auch das Reparaturcafé Karlsruhe beteiligt sich an der Aktion und freut sich, seine Gäste trotz ausfallender Veranstaltungen in diesem neuen Format wiederzusehen! Über www.reparatur-initiativen.de/online-reparaturcafe ist eine Videokonferenz eingerichtet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur Reparatur neben dem defekten Gegenstand auch vorhandene Schaltpläne, falls vorhanden Werkzeug sowie ggf. Reinigungsutensilien bereithalten. Die technischen Voraussetzungen für eine Teilnahme sind eine stabile Internetverbindung und ein PC/Laptop mit Webcam, Lautsprechern und Mikrofon. Die Teilnahme via Tablet oder Smartphone ist ebenfalls möglich.

Über die Webcam bzw. das zugeschaltete Smartphone können Teilnehmer den Defekt an ihrem Gegenstand von zuhause zeigen und beschreiben. Die Reparaturhelfer versuchen eine Ferndiagnose und überlegen zusammen mit dem Teilnehmer, ob und wie eine Reparatur gelingen kann und begleiten den Reparaturversuch mit ihrem Know-how und Tipps. Soweit möglich wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet.

Zu folgenden Zeiten findet die digitale Reparatursprechstunde statt: Mo-Fr, 1.-5.2., 19-21 Uhr, und Sa, 6.2., 14-16 Uhr. Fragen zum Ablauf: reparieren@anstiftung.de oder Tel. 089/74 74 60 18 (AB). -ps/pat