Ornamenta 2024: Große Gala

Sonst Durchgangsstation für Reisende, wird der Pforzheimer Hauptbahnhof auf dem Weg zum Kulturfestival „Ornamenta“ im Sommer 2024 zur Destination von BesucherInnen aus der gesamten Region.

Für einen Abend verwandelt sich dieser Ort des Transits bei der „Großen Gala“ in eine Location für immersive Inszenierungen und überraschende Erlebnisse auf einem Parcours voller Performances aus Musik, Kunst und Design. Fünf Stationen verteilen sich auf den gesamten Hbf. und stellen die fiktiven Themengemeinden der „Ornamenta“ 2024 vor. Innerhalb einer Stunde durchlaufen die Galagäste alle Vorführungen von regionalen, nationalen und internationalen Kunstschaffenden.

Was genau sich zwischen Unterführungen, Bahnsteigen und der imposanten Eingangshalle, Zugabteilen, Wartebereichen und Treppenabgängen abspielt, wird nicht verraten – denn die Reise in Richtung „Ornamenta“ gibt einen exklusiven Vorgeschmack darauf, was kommendes Jahr in der Region geplant ist: Kulturschaffende stellen künstlerische Konzepte vor, die sie für 2024 entwickeln und Akteure aus der Region zeigen ihre Ideen für die Plattform „Ornamenta Lust“, die jeden einlädt, eigene Programmbeiträge beizusteuern. -pat