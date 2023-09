Passagehof: Jazzclub-„Grand Opening“ & Designwettbewerb

Der seit Ende 2014 heimatlose Karlsruher Jazzclub kann nach schier endlosen Jahren des Suchens und Umbauens endlich seine (auch von INKA hartnäckig miteingeforderte) vereinseigene Spielstätte im Passagehof eröffnen.

Im Rahmen einer großen „Jazz-Session“ und vielen Überraschungsgästen, die die lokale Szene in den Mittelpunkt des „Grand Openings“ stellt: Jazzconnection heißt die eigens für diesen Anlass gegründete Sessionband: Sean Guptill (Gesang/Trompete), Christian Steuber (Saxofon), Rosanna Zacharias (Bass), Gernot Ziegler (Piano) und Sebastian Säuberlich (Schlagzeug) liefern mit ihren hochkarätigen musikalischen Gästen ebenso Entspanntes wie Elektrisierendes. Die anschließende „Late-Night Session“ (22 Uhr) lässt den Abend schließlich in die erste große Jamsession im neuen Jazzclub münden. Wer mitspielen möchte, ist herzlich eingeladen! Karten fürs „Grand Opening“ können ab 1.9. per Mail an thegrandopening@jazzclub.de reserviert werden.

Aufgrund der positiven Resonanz zum „Reallabor“ 2022 hat der Gemeinderat dafür votiert, dass der Passagehof ab 1.9. zur Fußgängerzone wird – mit privat spendierten neuen Sitzmöbeln und frischer Begrünung. Zur visuellen Auflösung der einstigen Verkehrszone ist eine Bodenbemalung angedacht: Damit der kreative Charakter des Passagehofs mit Kinemathek, Art Institut und nun Jazzclub auch im öffentlichen Raum sichtbar wird, hat die Stadt fünf Karlsruher DesignerInnen und Künstler eingeladen, ein grafisches Konzept zu entwickeln.

Die eingereichten Entwürfe stehen noch bis 11.8. vor Ort sowie online auf beteiligung.karlsruhe.de zur Wahl; das Publikumsvotum fließt in die Mitte August gefällte Entscheidung der Jury aus Vertretern von Stadtverwaltung, Bürgerverein und Interessensgemeinschaft Kaiserstraße West ein. Die temporäre Bemalung soll bis Oktober umgesetzt werden und Bestand haben, bis der Passagehof frühstens ab 2026 baulich umgestaltet und ggf. weiter entsiegelt wird. -pat