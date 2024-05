Lichtblick in der City für mehr Aufenthaltsqualität!

Mit neuer Außenbestuhlung wie einst zu besten „Südliche Waldstraßen“-Zeiten lockt die 2023 vom „Guide Michelin“ empfohlene Pâtisserie Ludwig in ihre Stadtmitte-Filiale (Herrenstr. 27, Di-Sa 10-180 Uhr; So 11-18 Uhr), wo jetzt ebenso wie im Take-away-Shop am Hbf. wieder die „Eis Eis Baby“-Saison eröffnet ist und man neben feinsten hausgemachten Eiskreationen auch all die anderen „Yummy Things“ open air genießen kann. -pat