Pâtisserie Ludwig@Das große Backen

Die Crème de la Crème der Backkunst tritt im TV zum Wettstreit um den „Goldenen Cupcake“ samt 10.000 Euro Preisgeld an.

Und die Pâtisserie Ludwig aus der Südlichen Waldstraße ist dabei, wenn am So, 19.5. um 17.45 Uhr auf Sat 1 „Das große Backen – Die Profis“ startet. In jeder der vier Folgen fordert die aus Tortendekorateurin Bettina Schliephake-Burchardt, dem mehrfach zum „Pâtissier des Jahres“ gekürten Christian Hümbs und dem schwedischen Hofkonditor Günther Koerffer bestehende Jury Miriam Kungl und Sven Ludwig samt der anderen fünf Kandidaten-Teams in zwei Challenges heraus: Während in der „Miniatur-Challenge“ makellose Törtchen hergestellt werden müssen, verlangt die „Schaustück-Challenge“ den Konditoren kreative Höchstleistungen ab. -pat