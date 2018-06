Peter-und-Paul-Fest 2018

Die Belagerung des kurpfälzischen Brettheims durch Herzog Ulrich von Württemberg 1504, das aus dem 16. Jahrhundert überlieferte „Peter-und-Paul-Freischießen“ und der „Schäfersprung“ sind die historischen Fakten und Traditionen, auf die sich das „Peter-und-Paul-Fest“ beruft.

Ab Fr, 29.6. gehört Gewandung in Bretten für vier Tage zum guten Ton; Sänger, Musiker, Gaukler und Feuerakrobaten bevölkern die Altstadt, in der zwischen Handwerkskunst und Garküche, Schäfern, Stadtwache, Bauern, Landsknechten sowie über 50 weiteren Gruppen samt Gästen aus ganz Europa ein buntes Lagerleben herrscht – bis das Spielvolk Merlin allabendlich auf Originalinstrumenten unter meisterlicher Anleitung zum mittelalterlichen Mitmachtanz bittet.

