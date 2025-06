Peter-und-Paul-Fest 2025

Rüsten, wehren, huldigen, feiern!

Wie sich Brettheim anno 1504 erfolgreich der Belagerung durch Ulrich von Württemberg während des bayerisch-pfälzischen Erbfolgekriegs widersetzt hat, wird alljährlich über vier Tage beim „Peter-und-Paul-Fest“ bejubelt. Rund 120.000 Besucher frönen dem gewandeten Treiben von Handwerkern, Händlern, Gelehrten, frommen Leuten, Bauern, Landsknechten, Gauklern, Musikanten und fahrendem Volk in den Gassen der Melanchthon-Stadt. Philipp Melanchthons Bruder Georg Schwartzerdt schrieb jene Geschehnisse nieder, die rund 4.000 Gewandete von Schäfern und Bauern über Stadtwachen und Landsknechte bis hin zu Vogelfreien mit Gastgruppen aus ganz Europa rund um das bunte Lagerleben in der pittoresken Altstadt in szenischen Darstellungen aufgreifen.

Beim ältesten und größten Heimatfest Südwestdeutschlands wird aber ebenso Bezug genommen auf die bis ins Mittelalter zurückverfolgbare Tradition der Bürgerwehren und den Schäferlauf. Und nach der Festeröffnung (Fr, 19 Uhr), der historischen Nachstellung des Ausfalls bei der „Schlacht“ am Simmelturm (Sa, 19 Uhr) und dem Brillantfeuerwerk (Sa, 23.30 Uhr), Fest- (So, 14.30 Uhr), Pest- (So, 22.30 Uhr) und Schwartenmagenumzug (Mo, 11 Uhr) werden allabendlich auf dem Kirchplatz bei den Spielleuten Trollferd die Tanzbeine geschwungen (Fr-So 23-3 Uhr; Mo 22-2 Uhr). -pat