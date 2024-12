Pfälzer Kräuterfrau Petra Jung verabschiedet sich vom Gutenbergplatz

Essbare Blüten, Löwenzahn, Schnittknoblauch, Kresse und Kapuzinerkresse, Borretsch, allerlei bekannte Gemüse, inmitten thront der äußerst hübsche Wildkräutersalat mit seinen Kapuzinerkresseblüten.

Es war einmal, leider. Die Pfälzer Kräuterfrau Petra Jung aus Schifferstadt, die mit ihrem Mann als Backup und ihren treuen Helferinnen seit 2008 eher seltene Kräuter samstags auf dem Gutenbergplatz verkaufte, hat sich zur Ruhe gesetzt. Und es flossen beim Abschied der vielen langjährigen Stammkunden Ende Oktober auch viele Tränen am Stand – davor wie dahinter.

Wir vermissen nicht nur ihre Herzlichkeit und saloppen Sprüche, sondern auch die Kapuzinerkresseblätter, die sie für uns speziell sammelte, weil sie sie nicht brauchte; wie auch den seltenen Schnittknoblauch, unser Highlifegewürz über viele Jahre. Und überhaupt alles frische, was man auch mal eben nicht kennt. Ein großer Verlust für den Samstagsmarkt am Gutenbergplatz. Dafür dürfen sich die großen Gartenanlagen und Gärten in aller Welt freuen, von denen Petra Jung schon so einige besucht hat, und natürlich ihre Enkel. -rw