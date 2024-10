Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts

Für viele hat sich mit dem Ende der Schwimmbad- und Strandsaison auch der Drang zur Fitness erledigt.

Doch die ist keine Momentaufnahme, sondern bedeutet langfristiges Wohlbefinden sowie weniger Beschwerden. Pfitzenmeier bietet daher ein ganzheitliches Konzept, fußend auf Qualität, Vielfalt, Tradition und Expertise. Angefangen bei der großen Trainingsfläche mit verschiedenen modernen Geräten. Wer lieber in der Gruppe trainiert, findet Woche für Woche über 1.500 Kurse und Workouts von TRX bis Yoga an den Standorten der Nummer eins in der Region – seit Ende Oktober auch im neuen Premium Club in der Wieslocher Stadt-Galerie (In den Weinäckern 13).

In den Premium Resorts finden die Kurse finden ebenso zu Wasser statt: Der Widerstand im wohltemperierten Nass der Aqua-Domes macht es nicht leichter, dafür werden die Gelenke geschont. Und weil der körperliche Ausgleich genauso wichtig ist wie der geistige, schreibt Pfitzenmeier Wellness ebenfalls ganz groß, bietet u.a. verschiedene Saunen, Dampfbäder oder Wellnessbecken mit Massagedüsen. Die „Absolute Fitness“ gibt’s über ein dreimonatiges Kurzabo „zum Bestpreis“. -pat