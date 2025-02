Pfitzenmeier Premium Resorts und Clubs

Der Jahresstart versetzt viele in Aufbruchstimmung, meist drehen sich die guten Vorsätze auch um Fitness und Gesundheit.

In den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts von Bensheim bis Karlsruhe und Wiesloch bis Neustadt a.d. Weinstr. finden die Mitglieder der Nummer eins in Sachen Fitness, Wellness und Gesundheit alles, was es zur Umsetzung in die Tat braucht: Neben Trainingsflächen und einer Vielzahl an hochwertigen Geräten bietet der vielfältige Kursbereich Woche für Woche über 1.300 Kurse und Workouts von TRX bis Bodega Moves und Yoga bis „Bauch, Beine, Po“.

In der „Aqua Dome“-Schwimmhalle, die es nur in den Premium Resorts gibt, finden Kurse auch im Wasser statt. Verschiedene Saunen und Dampfbäder mit Duftessenzen wie Lavendel oder Alpenkräuter, Wellnessbecken mit Massagedüsen und ein Ruhebereich sorgen fürs ganzheitliche Wohlbefinden. -pat