Pfitzenmeier Premium Resorts und Clubs
Stadtleben // Artikel vom 03.11.2025
Wer sich in den Tradition und Trends vereinenden Pfitzenmeier Premium Resorts und Clubs der Region stärkt, macht sich ganzheitlich fit!
Auf der Trainingsfläche warten zahlreiche hochwertige Fitnessgeräte, die für Kraft und Ausdauer sorgen. Auch im klassischen Langhantelbereich oder der modernen Functional-Zone kann man individuell trainieren, alternativ professionell betreut vom Pfitzenmeier-Team – oder gleich in Gemeinschaft: Das vielfältige standortübergreifend mehr als 1.300 Kurse und Workouts pro Woche umfassende Kursangebot reicht von Yoga über TRX, Bauch-Beine-Po und Bodega Moves bis zum Aquakurs in den angebauten Schwimmhallen.
Neben der körperlichen setzt Pfitzenmeier auch auf gesundheitliche und mentale Fitness – ob man sich nun von den Düsen im Wellnessbecken durchmassieren lässt, in den Ruheräumen abschaltet, ein Dampfbad mit Duftessenz von Alpenkräuter bis Lavendel genießt oder in einer der Saunen entspannt. -pat
