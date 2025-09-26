Pizzaparty 2025
Stadtleben // Artikel vom 26.09.2025
Der Kronenplatz wird wieder zur Open-Air-Pizzeria!
Zuvor müssen in der Holzwerkstatt Brettchen gesägt und in der Keramikwerkstatt der Teig ausgewellt werden. Ein Stockwerk höher wird er im Atelier mit Tomatensoße bestrichen und mit Basilikum und Käse getoppt; noch einen Stock weiter entstehen in der Textilwerkstatt nachhaltige Servietten – dann können sich die Pizzabäcker in der Medienwerkstatt vor dem Greenscreen mit ihren Kreationen fotografieren lassen. Die Ofenzeit unten auf dem Platz überbrückt man am besten bei einem Cocktail. -pat
Fr, 26.9., 14.30-17.30 Uhr, Kronenplatz & Jubez, Karlsruhe
