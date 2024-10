Plattensammler Tex Dixigas hilft bei neuem Lou-Reed-Vinyl-Release

Anfang Oktober erscheint beim amerikanischen Label Light In The Attic in Zusammenarbeit mit dem Lou Reed Archiv und seiner Witwe Laurie Anderson eine weitere VÖ aus dem Nachlass des Songwriters, Gitarristen, Sängers und Gründungsmitglied der experimentellen Rockband The Velvet Underground.

Das Pre-„Velvet Underground“-Frühwerk aus seinen Staff-Writer-Jahren, als Reed für Pickwick Records Hits im Akkord Hits schrieb und seine ersten Songs aufnahm. Dafür wurde die weltweite Sammlerelite gebeten, toperhaltene Platten zur Überspielung beizutragen – und fünf davon kamen vom Karlsruher „Extrem-Sammler“ (wie ihn Deutschlands größtes Schallplattenmagazin „Mint“ gerade in einem Artikel würdigt) Martin Christoph aka Tex Dixigas, vom englischen „Record Collector“ in der Oktober-Ausgabe außerdem als „Collector Of The Month“ gewürdigt.

Spektakulär: In der Sammlung des Plattenladenbetreibers von Dixigas Records am Hbf, stadtbekannt auch als tourettiger „Top oder Flop?“-Auktionator (Do, 3.10., 19 Uhr, Kinemathek, Eintritt frei, anschl. „King Kong vs. Godzilla“, 1962), 60er-Soul-Beat-DJ (Pfinztal Tigers Soul Club) und Querfunker („Radio Dixigas“), befindet sich ein nie offiziell aufgenommener Song der Beachnuts, der nun ebenfalls auf der LP erscheint.

Denn Christoph ist es gelungen, ein unveröffentlichtes Acetate aus einem New Yorker Studio mit einer Aufnahme von „Sad, Lonely Orphan Boy“ aufzutreiben. Als Dank erhält sein Label Red Lounge Records eine eigene auf 100 Stück limitierte Sonderpressung von „Why Don’t You Smile Now: Lou Reed At Pickwick Records 1964-65“. -pat