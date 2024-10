Pop-up-Store am Rondellplatz 2024

Zum vierten Mal und wie schon 2023 parallel zum „Stadtfest“ wird das Erdgeschoss des Regierungspräsidiums an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus verschiedensten Branchen ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.

Die vielleicht außergewöhnlichste unter den über 50 Ausstellern, die ihre Arbeiten selbst am Stand, aber alternativ auch auf einer Gemeinschaftsfläche präsentieren, ist Die Nabelschnurkette: Das im K3-Gründerzentrum Perfekt Futur ansässige Start-up von Stephanie Stenger gießt Halsketten, Ringe, Armbänder und Anhänger in Silber und Gold aus dem persönlichen Abdruck der Nabelschnur. Blütenschätzchen stellt Kunstwerke und Schmuck aus getrockneten Blumen her – so wird bspw. auch der Hochzeitsstrauß zum dauerhaften Symbol für das Band des Lebens! Franziska Bernadette, Flechtkünstlerin und „Accessoire Design“-Absolventin der HS Pforzheim, überzeugte 2022 auch die Jury des Staatspreises Ba-Wü von ihren durch Vogelnester, Wurzeln oder verwachsene Äste inspirierten skulpturalen organischen Rattanleuchten und bekam den „Förderpreis für das junge Kunsthandwerk“ zugesprochen.

Die Bandbreite beim Pop-up-Store reicht des Weiteren von Innenarchitektin Verena Hoch-Mader, die mit Nestable maßgeschneiderte Wohnkonzepte für Familien konzipiert, übers Comic-Label Cheesy – The Mouse von Modedesignerin und Illustratorin Anja Dobler, die eine Produktpalette von Accessoires bis hin zu Bio-Bekleidung anbietet, Uli Fabry mit ihrer Cashmere-Strickmode, Melanie Hinckels Oststadt-Nähschule Nähpunkt, Dietlinde Ambos’ Hutwerkstatt Hutlinde, Fotokünstlerin Katja Sievers, Polaroid-Postkarten von „Sowas von uns“ aus Mühlburg, Claudia Kappenbergers Family Tree Studio mit seiner handillustrierten Papeterie, Gebrauchskeramik (Keramik Dauerschön, Punkt Farbe Strich), die Pfinztaler Künstlerin und Grafikdesignerin Carolina Jarmolinska und das seinen Kompost-Bike-Service vorstellende Gestaltungsbüro Urbane Gärten bis hin zu Upcyclingprodukten von Tine Mettendorfs Label Tin Spirit oder den Pforzheimern Kapitaler Hirsch.

Erweitert wird das Angebot wieder um Kultur- und Kreativwirtschaftsimpulse aus Straßburg und Nancy. Selbst schöpferisch werden kann man u.a. beim Studio Mama, das Bastelaktion für Kinder anbietet, und dem Atelier Remise, deren gestaltete Patches mitgebrachte Baumwoll-T-Shirts, -Hosen und -Mützen veredeln. Verköstigt werden die Pop-up-Store-Besucher wie gewohnt vom Alina Café, Herzstück der Containerlandschaft Perfekt Futur. -pat