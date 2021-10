Pop-up-Store Karlsruhe 2021

Um den Jahreswechsel 2016/17 hat das Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe erstmals seinen temporären Store in der Kaiserstraße aufpoppen lassen.

Nach den beiden Ausflügen auf die Designmesse „Loft“ 2017 und ’18 präsentiert das K3-Büro diesmal in Kooperation mit dem Karlsruher Regierungspräsidium die offiziellen elf Kultur- und Kreativwirtschaftsbranchen abermals in der City: Die 550 Quadratmeter große Ausstellungsfläche im RP-Erdgeschoss wird damit zum Schaufenster der regionalen Kultur- und Kreativwirtschaft. Anders als noch bei den vorherigen Pop-up-Stores ist ein Teil der Kultur- und Kreativschaffenden selbst vor Ort, um ihr Unternehmen und ihre Produkte zu präsentieren.

Als weitere Neuheit sind 2021 nicht mehr nur Firmen dabei, die Physisches produzieren, sondern auch Marketingagenturen, Architekturbüros, Theatereinrichtungen – und der INKA Verlag: Wir präsentieren uns u.a. mit den neuen Publikationen INKA StadtBlatt und INKA Magazin sowie dem allseits bekannten Cityguide Einzelhelden. Außerdem zieren unseren Stand auf Naturpapieren gedruckte Postkarten, Blöckchen und Gedankenbücher mit den filigranen Illustrationen von INKA-Co-Grafikerin Christina Ravnikar und ihrem Paper Studio Hej Stina (www. hejstina.de).





Achteintel-Litfaßmuseum

Ende Juli eröffnete auf zwölf Litfaßsäulen im Stadtgebiet mit Werken von sechs KünstlerInnen aus der Region die erste Ausstellung des Achteintel-Litfaßmuseums von Michael Gibis und Daniel Ehniss. Aus dem Verbund der Säulen ist ein temporäres, frei zugängliches Museum im öffentlichen Raum entstanden. Die mittlerweile überklebten Kunstwerke konnten bei geführten Touren besichtigt oder auch auf eigene Faust entdeckt werden. Im Pop-up-Store gibt es nun ein Motiv von jedem Künstler (Carolin Segebrecht, Dear Deer Art Conspiracy, Chiharu Koda, Dome, Mitinitiator Gibis und die ebenfalls ausstellende Jana Gruszeninks) in Form eines sechsteiliges Kunstkartensets, dazu einen Stickerpack und eine Baumwolltasche für den stilvollen Heimtransport (www.achteintel.org).

Amélie Hentschel

Subtil-zeitloses Design verknüpft Amélie Hentschels Atelier de Mode mit raffinierter Schlichtheit und hochwertiger Verarbeitung. Ungewöhnliche Schnitte und präzise Konturen schaffen eine elegante Silhouette. Dafür kann die Kundin aus einer Palette exquisiter Stoffe wählen und Details an ihrem Wunschmodell anpassen. So wird jedes der in Handarbeit entstehenden Kleidungsstücke zu einem wertvollen Unikat (www.ameliehentschel.com).

BM-Manufakt

Barbara Merzdorf entwirft in ihrem Atelier am Tempel seit 2010 Taschen und Accessoires aus Kork und Filz. Im Pop-up-Store präsentiert sie ihre neue elegant-lässige Handtaschenkollektion „Amanda“ aus bedrucktem Kork. Neuer Schwerpunkt seit 2017: bunte Unterwäsche aus Baumwolle und passend dazu Shirts- und Kleider für Tag und Nacht (www.bm-manufakt.de).

C Atelier

Auf Einzelteile und Kleinserien beschränkt sind die handgemachten zeitgenössischen Silberstücke der Wahl-Karlsruherin Sabela Correa, die ein Studium in Bildender Kunst sowie eine Goldschmiedeausbildung in ihrer Heimat Nordspanien absolviert hat. Ihre Designsprache: saubere Linien, organische Texturen und unregelmäßige Oberflächen, aber auch geometrische Formen (www.catelierjewels.de).

Dinited

Die in Karlsruhe sitzende Digitalagentur bietet mit ihrem zwölfköpfigen Team Beratung im Bereich E-Commerce und Digital Marketing; ebenso konzipiert, designt und entwickelt Dinited Onlineshops, Websites und Service-Applikationen und bietet Suchmaschinen- und Social-Media-Marketing sowie Marketing-Automation zur Vermarktung der geschaffenen Plattformen und Apps an (www.dinited.com).

Dittmann Design & Thomas Heck

Niels Dittmanns Agentur ist eine feste Karlsruher Größe, wenn es um die Gestaltung von Webseiten, hochwertigen Drucksachen, Logos und Corporate Designs geht. Im Pop-up-Store werden freie grafische Arbeiten und Fotografien von Postkarten bis hin zu Postern erstmals einem breiteren Publikum vorgestellt (www.dittmanndesign.de). Für seinen Pop-up-Stand tut sich Dittmann Design mit Thomas Heck zusammen, einem ebenfalls aus Karlsruhe stammenden multidisziplinär arbeitenden Grafikdesigner, Konzeptioner und Berater, der allen zur Seite steht, die in der VUKA-Welt durchstarten wollen. On top gibt’s eine Extraportion seiner freien Foto- und Designarbeiten (www.thomasheck.net).

Family Tree Studio

Claudia Kappenbergers Büro für Kommunikationsdesign mit Onlineshop für Papeterie gestaltet handillustrierte Post- und Grußkarten, Poster und Geschenkpapiere für unterschiedliche Anlässe wie Hochzeiten, Geburten, (Kinder-)Geburtstage, aber auch Trauerfälle und alltägliche Momente (www.familytreestudio.work).

Jana Gruszeninks

Die Acrylbilder der im Achteintel-Litfaßmuseum vertretenen studierten Karlsruher Grafikdesignerin setzen sich aus Formkompositionen und knalligen Farbakzenten sowie Pastelltönen zusammen. Durch den Einsatz analoger Elemente fängt sie den Charme des Handgemachten und Einzigartigen ein (www.janagruszeninks.de).

Kapitaler Hirsch

2018 mit der aus einem leeren Illy-Kaffeebehälter gefertigten Upcycling-Hängeleuchte Buoy 3000 gegründet, umfasst die Palette von Kapitaler Hirsch aus Pforzheim inzwischen viele handgemachte, meist unikate Homedeko-Produkte, die mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit hergestellt werden (www.kapitaler-hirsch.de).

Nyta

Das junge Leuchtenlabel wurde 2012 von zwei Produktdesignern und einem Architekten gegründet. Die in Karlsruhe gestalteten und entwickelten und in Europa gefertigten Leuchten sind weltweit im Einsatz und wurden mit zahlreichen Design-Awards ausgezeichnet. Im Pop-up-Store gibt’s Zweite-Wahl-Exemplare zum reduzierten Preis (www.nyta.eu).

Opal Polka

Angelehnt ans gleichnamige Album der Indie-Pop-Band Istie Zoe hat Stephanie Hensle ihr neues Schmucklabel benannt. Jedes „Opal Polka“-Stück ist eine tragbare Kuriosität; die schön-skurrilen und fröhlich-verspielten Kleinserien in limitierter Auflage werden in Deutschland produziert (www.opalpolka.de).

Pilzköpfe

Als Grafikdesignerin und ausgebildete Pilzfarmerin nimmt Anna Kalus-Gossner „guten Geschmack“ wörtlich – und verbindet Pilzzucht mit schöner Gestaltung. Produziert werden ihre Zuchtsets energiearm aus natürlichen heimischen Rohstoffen. Pilzköpfe möchte das Wachstum von Pilzen erlebbar machen und gelobt, „dass es damit auch ohne grünen Daumen gelingt, in kurzer Zeit die eigene Ernte verkosten zu können“ (www.pilzköpfe.com).

SH Schmuckdesign

Viele Schmuckstücke der gelernten Silberschmiedin und Designerin Susanne Högner erinnern mit ihrer klaren, schwungvoll-dynamischen Linienführung an natürliche Vorbilder. Im Werkstattatelier entworfen, werden die raffinierten Schnittmuster nach dem Zusägen gebogen, geschmiedet, gefalzt, geknickt und einzeln handmontiert (www.sh-schmuckdesign.de).

Sinnlicht

Aus 100 Prozent recyceltem Wachs gießt die Manufaktur Sinnlicht ihre Kerzen mit langer Brenndauer. Wenn sie in Handarbeit nach Farben sortiert, geschmolzen und aufwendig gereinigt werden, sind auch soziale Einrichtungen in die Produktion eingebunden; fünf Prozent des Umsatzes werden gespendet (www.sinn-licht.de).

Slanted Publishers

Der international agierende 2014 von Lars Harmsen und Julia Kahl gegründet Verlag veröffentlicht Publikationen aus dem Spannungsfeld zwischen Grafikdesign, Typografie, zeitgenössischer Kunst, Illustration und Fotografie; darunter das vielfach ausgezeichnete Magazin „Slanted“. Auf dem Slanted-Blog und in den sozialen Medien wird täglich aus der internationalen Designszene berichtet (www.slanted.de).

Tin Spirit

Tine Mettendorfs 2015 gegründetes Label stellt sich der Wegwerfmentalität entgegen. Tin Spirit verwendet Upcyclingmaterialien mit Geschichte wie z.B. Fahrrad- oder Traktorschläuche, 70er-Jahre-Baumwollluftmatratzen und -Comic-Originale oder Schulturnmatten, um sie zu unverwechselbaren Unikaten aufzuverwerten (www.tin-spirit.de).

Your Daily Joy

Das zu Jahresanfang von Thirza Müller gegründete Label Your Daily Joy steht für selbsthergestellte (Makramee-)Dekorationen und -Accessoires (www.etsy.com/de/shop/yourdailyjoy).



Zu den weiteren Pop-up-Store-Ausstellern zählen u.a. Maßtaschenmacher Udo Bögelsack (www.boegel-den-sack.de), Zeichner Tom Boller (www.tomboller.de), das Sozialunternehmen Urbane Gärten (www.urbanegaerten.org), Mamellie (Mode für Mutter und Kind, www.mamellie.de), Sarah Rosa alias Sarosa (Baby-Accessoires, www.sarosa.eu), die Gründerinnen-Bildungs-Community Mama Business (www.mama-business.de), Siebenaufeinenstreich (Papier-Taschen, -Anhänger, -Etuis, -Fächermappen und -Schmuck), Kittiekat (Acrylmalerei und Figürliches aus Paperclay und Pappmaché von Stefanie Mühlberger, www.kittiekat.de), Kernwerk (individuelle Porträts sowie Motive aus den Bereichen Line- und, Abstract-Art und digitale Illustration von Laura Kern, www.kernwerkillustrations.de), die Bildhauer-Events anbietenden Stonestory (www.stonestory.de), Ursula Pillers Kreativnetzwerk Up-Art (www.ursula-piller.de), Accessoire-Produzentin Hannah Rohde mit Fairkorkst (www.fairkorkst.de), der Werkraum (www.werkraum-karlsruhe.de), die Brandschutzexperten Defensio Ignis (www.defensio-ignis.de), Monâne (Handmade Ceramics, www.monane.com), das „Grenzüberschreitende Ideenlabor“ Sing & Ami (singabusinesslab.de/singami), die Künstlerschwestern Tschekideh und Myriam Schahabian, Illustratorin Lea Geerken, die Schmuckschmiede Erdling (www.erdling.me), Schmuckdesignerin Gabriele Heinz (www.gabriele-heinz-schmuck.de) sowie die Gedok (www.gedok-karlsruhe.de). -pat