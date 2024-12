Pop-up-Store-Eröffnung: Zntral

Die Unikat-Brüder Michael und Andreas Preißler eröffnen mit dem Zntral einen Pop-up-Store, der neben Urban Streetwear auch einen Creative Workspace in sein Konzept integriert.

„Back to the Roots, wieder näher zum Kunden, zur Szene und der Ware – das ist unser Motto! Zntral ist ein Workspace und ein Treffpunkt für alle, die Spaß an Mode und Lifestyle haben. Gleichzeitig ist es eine Plattform für frische Styles und kreative Newcomer der Modeszene“, so die beiden Macher.

Hier gibt’s angesagteste Styles von brandneuen Streetwearbrands bis hin zu den ganz Großen der Branche – auch für den schmalen Geldbeutel. Und Classics wie Kapuzensweater, Sweat- und T-Shirts oder Beanies sind die perfekte Leinwand für individuelle kreative Ideen – ob JGA-, Firmen-, Vereins- oder Schuloutfit. -pat