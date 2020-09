Positive Fluktuation in der Südlichen Waldstraße

Eine eher auch positive Fluktuation ist in der Südlichen Waldstraße zu erleben.

So ist Ergonomie & Wohnen in die neuen Räume neben Bassmann Optik eingezogen, auch die Baustelle ist nun endlich Geschichte. Der Kinder-Konzeptstore Emil & Greta mit Filialen auch in Waghäusel oder Köln feierte direkt vor dem Lockdown noch eine rauschende Eröffnung im ehemaligen Schuhfachgeschäft von Hubert Roth. Die Schuhtradition führt Marandino weiter, die innerhalb von Emil & Greta ihr schickes Kinderschuh-Sortiment anbieten.

Damen finden derweil bei Staudt Mode und Accessoires viele schöne individuelle und zeitlose Sommerkleider aus leichten Stoffen u.a. von Susanne Bommer, Annette Görtz und High; passend dazu bunte Sommertücher von Eigenart und Sandalen von Lofina. Ab Herbst kann sich dann auf eine Rückkehr von Taschendesignerin Monika Assem freuen: Sie bezieht den freigewordenen „Mode & Lieblingsdinge“-Laden gleich nebenan und wird sicherlich dazu beitragen, neben Burger Inneneinrichtung das Thema „Design“ in der Südlichen hochzuhalten.

Direkt neben José Vasconcelos’ Tasca hat Gabie Hilsmann ihre Espressobar (Waldstr. 50, Tel.: 0176/82 31 38 81, Mo-Sa ab 10 Uhr, So ab 11 Uhr) eröffnet. Vor augenfälliger Wandmaserung läuft fair gehandelter Kaffee aus der Maschine; zum nachhaltigen Angebot zählt auch, dass Wert auf Zutaten in Bio-Qualität gelegt wird. Verweilen kann man hier bei hausgemachtem Kuchen vom Frühstück an über den Mittagstisch mit Salaten oder Suppen bis hin zum Tagesausklang bei Aperitif, einem guten Wein und kleinen Snacks – auch vor dem Café mit Blick über die Einkaufsstraße. Auf Bestellung wird ein abwechslungsreiches Brunch-Büfett angerichtet; für private Veranstaltungen lässt sich die Espressobar samt professionellem Catering exklusiv buchen. -pat/rw