Postgalerie Music Contest & Crazy Streetfood Festival 2018

Am „Stadtfest“-Wochenende (13.+14.10.) mit verkaufsoffenem Sonntag (13-18 Uhr) geht der zweite „Music Contest“ der Postgalerie über die große Showbühne am Stephanplatz.

Aus über 100 Bewerbungen wurden im Vorentscheid die Top 20 unter den Newcomern ausgewählt, um nun in Halbfinale (Sa, 12-20 Uhr) und Finale (So, 12-18 Uhr) den Gewinner auszuspielen. Bewertet werden sie von einer Jury bestehend aus Sebastian Niklaus (Singer/Songwriter), Radoslaw Zgolik (Radio Regenbogen) und Ivonne Seefing (Postgalerie), die am Finaltag durch Sängerin Ella Endlich verstärkt wird; das DSDS-Jurymitglied legt anschließend selbst einen Auftritt hin und gibt außerdem eine Autogrammstunde (14.30 Uhr).

Und beim parallel laufenden „Crazy Streetfood Festival“ können die Besucher von 11 bis 22 Uhr neben dem Musikgenuss an den über 20 Food-Trucks exotische Leckereien probieren; außerdem warten Getränke- und Cocktailbars, Chillout-Lounges sowie eine Fotobox für kostenlose Erinnerungsbilder. -pat