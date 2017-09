Postgalerie Music Contest

Die Postgalerie offeriert mit ihrem ersten „Music Contest“ Sängern, Chören, Singer/Songwritern und Bands aus Karlsruhe und Umgebung die „Stadtfest“-Showbühne auf dem Stephanplatz.

Bewerben kann sich bis Do, 28.9., 20 Uhr auf www.postgalerie.de jeder vom blutigen Anfänger bis zum Vollprofi. Wer sich dem Urteil des Publikums und der aus Rapper Tony T., Sängerin und Tänzerin Alba Kras und Singer/Songwriter Sebastian Niklaus bestehenden Expertenjury stellen darf und als einer von drei Gewinnern die Chance auf Preisgelder im Gesamtwert von 5.000 Euro wahrt, entscheidet sich nach einer ersten Selektion beim Vorcasting (Fr, 29.9., 13-20 Uhr, Postgalerie). Halbfinale (Sa, 7.10.,12-20 Uhr) und Finale (So, 8.10, 12-18 Uhr) um den Titel „Bester Music Act der Region“ werden dann open air am „Stadtfest“-Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag ausgespielt. -pat