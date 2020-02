Protest gegen die Südumfahrung Hagsfeld

Am Di, 18.2. trifft der Gemeinderat seine Entscheidung zum Bau der Südumfahrung Hagsfeld.

Für 55 bis 70 Millionen Euro will die Stadt in den nächsten Jahren diesen neuen Autobahnzubringer bauen und das Naherholungsgebiet zwischen Hagsfeld und Rintheim für den Autoverkehr opfern.

Deshalb lädt die Initiative „Kein Autobahn-Zubringer über die Rintheimer Wiesen“ gemeinsamen mit Fridays For Future Karlsruhe am Mo, 17.2. um 17 Uhr zu einer öffentlichen Versammlung vor dem Haus der Fraktionen (Hebelstr. 13) am Marktplatz. Dabei wird den Fraktionen eine Petition übergeben, die in den vergangenen zweieinhalb Wochen knapp 1.900 Menschen unterzeichnet haben. -ps/pat