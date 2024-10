Queerkastle: Queerer Begegnungsraum eröffnet

Nach zweieinhalbjähriger Vereinsgeschichte hat Queerkastle am 10.10. in der Weststadt seinen queeren Begegnungsraum eröffnet.

Nach der Anmietung im Frühjahr starteten mit finanzieller Unterstützung der Stadt die umfassenden Umbau- und Renovierungsarbeiten, zum Großteil von Engagierten in Eigenleistung erbracht. Der neue Begegnungsraum soll Treffpunkt und Anlaufstelle für die gesamte Community sein, bietet aber auch Nutzräume für queere Gruppen und Vereine: In einem großzügigen Hauptraum mit Theke finden künftig Veranstaltungen zu verschiedenen Themen statt; außerdem dient er als offener Communitybereich während der regulären Öffnungszeiten, die in den nächsten Monaten erprobt werden.

Neben Sitzmöglichkeiten wurde auch eine Kinderecke für Regenbogenfamilien eingerichtet. Der Ruheraum nebenan bietet eine Rückzugsmöglichkeit und bildet das neue Zuhause für die Robin (Rosa Bibliothek und Infothek) des Vereins QBEKA. Auch andere queere Vereine und Gruppen in Karlsruhe können den Raum für Treffen reservieren und dort einen Briefkasten und ein Schließfach erhalten, weitere Lagerflächen sind geplant. -pat