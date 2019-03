Querfunk: Kohi meets… & Schrägfunk

Jeden ersten Sonntag im Monat heißt es auf 104,8 MHz und im querfunk.de-Livestream „Kohi meets Querfunk“ (3.3., 19 Uhr).

In seiner hauseigenen Radiosendung begibt sich der am Werderplatz ansässige Kulturraum auf eine musikalische Reise durch vergangene und kommende Konzerte von Ausdrucks-Jazz über Wave-Rock bis Pop. Seit Februar neu im Querfunk-Programm: die Sendung „Schrägfunk“, in der sich die Moderatoren Tina und Micha auf Spurensuche nach alten Bands aus KA und Region begeben. Außerdem werfen sie einen Blick auf aktuelle Newcomer. Bandseitige Hinweise willkommen, Sendetermine auf www.schraegfunk.de. -pat