Radio gegen Rechts

Wer nicht fühlen kann, muss hören!

Der Querfunk berichtet am „Tag der deutschen Zukunft“ (Sa, 3.6.) nicht nur live aus Durlach: Wenn sich der Nazi-Aufmarsch ab 13 Uhr vom Bahnhof aus in Bewegung setzt, wird das Freie Radio Karlsruhe sowohl auf seiner Frequenz 104,8 MHz als auch per Livestream ein buntes Programm an Songs gegen Rechts spielen - von unterschiedlichsten Bands verschiedener Stilrichtungen, aber allesamt mit glasklarer Botschaft.

Dabei sind vor allem die Anwohner entlang der angemeldeten Route (Pfinzstr./Hengstplatz/Blumentorstr./Grötzinger Str./Karl-Weysser-Str./Badener Str.) eingeladen, ihre Fenster zu öffnen, Querfunk einzuschalten, das Radio aufzudrehen und zusammen mit der Antilopen Gang, den Ärzten, den Abstürzende Brieftauben, BAP, Chumbawamba, Egotronic, Freundeskreis, Herbert Grönemeyer, den Irie Révoltés, Mono & Nikitaman, Quetschenpaua, den Toten Hosen, Wizo und noch vielen mehr ihre Stimme gegen die Ewiggestrigen zu erheben! -pat