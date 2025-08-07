Radkurier: Medikamentenversorgung bei Sommerhitze

Stadtleben // Artikel vom 07.08.2025

Karlsruher Radkurier

Die Karlsruher Radkuriere liefern täglich für Apotheken Medikamente aus, wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen ihre Bestellung nicht selbst abholen können.

Schwierige Wetterlagen oder körperliche Beeinträchtigungen sind die Hauptgründe, weshalb die schnellen Radler des in der Südstadt ansässigen Unternehmens für diese Auftragsart gerufen werden. „Für unsere Karlsruher Apotheken haben wir eine extra Auftragsart entwickelt, um diese Dienstleistung auch kostendeckend und kundenfreundlich am späten Nachmittag anbieten zu können“, so Inhaber David Budwasch.

Freundlichkeit, Geduld und auch mal ein kleiner Plausch an der Wohnungstür gehören zum Dienst dazu. „Gerade unter älteren Medikamentenempfängern spürt man, dass sie sehr dankbar sind, dass es diesen Service gibt und sie unsere Geduld schätzen, wenn sie nicht so schnell an der Tür sind. Ich finde es schön, so kurz vor meinem Feierabend ab und zu noch ein bisschen mit diesen Menschen zu plaudern und mir ein Geschichtchen anzuhören,“ sagt der Radkurier Leon Brinkmann. Dieser soziale Aspekt ist auch den Auftraggebern sehr wichtig. Auch wenn es mit Mehrkosten für die Apotheke verbunden ist, möchte man auf diese Möglichkeit, die Kunden noch am gleichen Tag mit den nötigen Medikamenten zu versorgen, nicht verzichten.

Den Fahrradkurier gibt es in Karlsruhe schon seit 1992, damals als einer der ersten in Deutschland. Die Fahrer legen aktuell täglich zusammen bis zu 1.000 Kilometer zurück. Dabei sind die Auftragsarten sehr unterschiedlich: Blutprobentransporte von Arztpraxen zum Labor, Büchersendungen, Postfachleerungen und -abholungen oder Filialkorrespondenzen sind häufige Aufträge, die der Kurier telefonisch oder per App vom Dispatcher in Echtzeit mitgeteilt bekommt; Fitness, Spaß am Radfahren, Wetterfestigkeit und Ortskenntnis die vorausgesetzten Basics. Und auch der INKA Verlag vertraut für seine Innenstadtverteilung der Stadtmagazine seit vielen Jahren auf den Karlsruher Radkurier. -ps/pat

www.radkurier-karlsruhe.de

