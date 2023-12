Rantastic: Gourmet-Events & Varieté

Die Crème de la Cuisine der Promi-, Sterne- und Fernsehköche zelebriert bei den „Gourmet Events“ kulinarische Gastspiele im Rantastic.

Als nächstes macht McLaren/Mercedes-Caterer Karlheinz Hauser zehn Tage nach Ende der „Formel 1“-Saison in Abu Dhabi einen Boxenstopp in Baden-Baden und kredenzt am Nikolausabend ein vorweihnachtliches Fünf-Gänge-Menü auf Zwei-Sterne-Niveau (Mi, 6.12.). Beim „Magic Dinner“ verblüffen Andy Häussler mit seinem drittem Soloprogramm „Kraft der Träume – Die mentalmagische Reise ins Unbewusste“ (Mi, 13.12.) und Zink (Fr, 12.1.), bevor es mit Christian Lohse auf einen „Kulinarischen Ausflug nach Frankreich“ geht (So, 28.1.). Beginn: je 18.30 Uhr.

Und zwischen den Jahren steht im Rantastic das pure Varietévergnügen auf dem Speiseplan: Atemberaubende Akrobatik und augenzwinkernde Clownerie mit der „Greatest (Dreirad-)Show auf der Welt“ sind beim „Frühstücksvarieté“ (Di, 26.12., 9.30 Uhr), „Varieté und Dinner à la carte“ (Di-Fr, 26.-29.12., 20.30 Uhr) bzw. „Varieté mit Menü“ (Mi-Fr, 27.-29.12., 18.30 Uhr) und dem krönenden „Silvestervarieté mit Sieben-Gang-Menü und Livemusik“ (So, 31.12., 18.30 Uhr) angesagt. Zur Erlebnisgastro wird das Rantastic außerdem zum allwöchentlichen „Sonntags-Gourmet-Frühstücksbüffett“ (3./10./17.12./14.1., 9.30 Uhr).

