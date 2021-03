Deutschlandweit wollen Demonstranten am Sa, 27.3. ab 13 Uhr den Straßenverkehr stoppen, um „ihre Angst vor der Klimakrise auszudrücken“.

Den persönlichen Grund für ihre Teilnahme an der Protestaktion „Rebellion of One“ tragen die TeilnehmerInnen jeweils auf einem Schild am Körper. Ziel der „Protestaktion zivilen Ungehorsams ist es, coronakonform alleine und dennoch zusammen auszudrücken, dass die Klimakrise ein Notfall ist, den wir nicht weiter ignorieren dürfen“, so die lokale Ortsgruppe der Bewegung Extinction Rebellion (XR).

Sie fordert die Politik auf, mithilfe von zufällig ausgewählten repräsentativen BürgerInnenräten den Klimanotfall anzuerkennen bis 2025 klimaneutral zu werden. 2018 in UK gegründet, existiert XR mittlerweile in über 70 Ländern und ca. 130 deutschen Ortsgruppen; neben Karlsruhe in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Braunschweig, Freiburg, Lüneburg, Nürnberg, Göttingen, Dortmund und Kassel. -ps/pat