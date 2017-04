Record Store Day 2017

Der internationale Tag unabhängiger Record Stores mit weltweit über 3.000 Teilnehmern beschert auch zwei Karlsruher Plattenläden einen Run auf die über 500 RSD-Releases.

Die zehnte Ausgabe huldigt u.a. den gestorbenen Legenden David Bowie, Prince und Lemmy, der gleich mit mehreren Motörhead--Auskopplungen auf der Liste steht. In Mo’s Plattenladen gibt’s neben kistenweise exklusivem Hörstoff, veganem Gebäck, einer Verlosung mit amtlichen Gewinnen und Livemusik die vom unnachahmlichen Tex Dixigas moderierte legendäre Dosenbiertombola. Wie immer gilt: First come, first serve!

Gewähr auf die Wunschtitel wird natürlich trotzdem nicht gegeben; wer bei Moritz Schröder leer ausgeht, kann sein Glück aber auch im Discover (Kreuzstr. 31) versuchen. -pat