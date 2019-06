Remchinger Theatersommer 2019

Der neu angelegte San-Biagio-Platani-Platz im Ortsteil Wilferdingen wird Spielfläche des ersten „Remchinger Theatersommers“.

Drei Open-Air-Stücke hat der seit zwei Jahren amtierende Kulturhallen- und Kulturamts-Leiter Paul Taube für seine Premiere ausgewählt: Die beiden„Kleinkunstpreis“-Träger Annette Postel und Gunzi Heil geben mit „Blond – frisch getönt“ (Fr, 28.6., 20 Uhr) eine seltene Vorstellung ihres sonst quasi exklusiv am Bad. Staatstheater gespielten „Streifzugs durch die Geschichte der blonden Musik“, bei der begleitet von Pianist Joe Völker Chanson auf Kabarett und Verdi auf Grönemeyer trifft.

Comedy und Musik kombiniert auch die launige Kammertheater-Produktion „Spanisch für Anfängerinnen“ (Sa, 29.6., 20 Uhr), in der der alternde Torero José den Frauen in zehn Lektionen zeigt, wie man einen heißblütigen Iberer klarmacht und wieder abschießt. Und für die kleinen „Theatersommer“-Gänger ab drei Jahren gibt’s „Neues aus Mullewapp“ (So, 30.6., 11.30 Uhr): Der „Fall für Freunde“ stellt die dicke Freundschaft von Schwein Waldemar, Johnny Mauser und Franz von Hahn auf eine musikalische Kinderkrimi-Bewährungsprobe. -pat