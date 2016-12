Dieses Konzept ist voll aufgegangen.

Vor vier Jahren hat Restube die weltweit erste selbstaufblasende Auftriebsboje entwickelt und damit bis dato mehr als 25 Menschenleben gerettet. Jetzt erweitert die in Berghausen ansässige Firma ihr Portfolio um zwei Neuentwicklungen: das Ultralite Life Jacket für Stand-up-Paddler und die Ultralite Swim Tube, mit knapp 200 Gramm die kleinste, leichteste und vielseitigste Auftriebstechnologie für Triathleten, Freiwasser- und Freizeitschwimmer.

Beide Produkte sind für noch mehr Sichtbarkeit im Wasser erleuchtet und wie der Name verdeutlicht so kompakt, dass man seine Absicherung beim Tragen nicht spürt. Die dazu angelaufene Kickstarter-Kampagne soll die Zertifizierungskosten des Sicherheitsequipments als offizielles Life Jacket für die US Coast Guard respektive nach der Europäischen Norm als Schwimmhilfe für den landnahen Einsatz einspielen und den Aufbau der Serienproduktion ermöglichen. -pat