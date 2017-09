Das ist eine ganz bittere Pille!

Am 31.8. machte ein Hashtag die Runde, den in dieser Form wohl die wenigsten erwartet hätten: rettetdassandkorn. Das vor 61 Jahren von Siegfried Kreiner gegründete Theater musste Insolvenz anmelden – „wegen drohender Nachforderungen des Finanzamts für vergangene Jahre, die zur Überschuldung der Sandkorn-Theater gGmbH geführt hätte“, wie Geschäftsführerin Stefanie Lackner mitteilte.

Schon in der jüngeren Vergangenheit war es nur unter dem Einsatz privater Mittel möglich, den Theaterbetrieb aufrecht zu erhalten; der soll nun so gut es eben geht weiterlaufen. Karlsruhes Ex-Kulturbürgermeister Ullrich Eidenmüller, Gründungsvorsitzender des Sandkorn-Fördervereins, und dessen Vorsitzender Martin Wacker, der Journalist Günter Knappe und Regisseur Erik Rastetter stünden jedenfalls bereit, in einer Auffanggesellschaft, „die mit ausgewiesener kultureller und wirtschaftlicher Kompetenz das Vertrauen der am Insolvenzverfahren Beteiligten genießt“, Verantwortung zu übernehmen. -pat