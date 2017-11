Richtige Lederpflege will gelernt sein

Ob Tasche, Schuhe, Gürtel oder Hose – Waren aus echtem Leder sehen nicht nur besonders hochwertig aus, sondern sind auch überaus langlebig.

Leder ist ein beliebtes Material, und auch in diesem Jahr werden wieder viele Lederwaren ihren Weg unter den Weihnachtsbaum finden – ob von Labels wie dem für seine Lederwaren bekannten Berliner Liebeskind oder von Designern wie unserer Einzelheldin Isabel Sanchez. Um möglichst lange Freude an dem Stück zu haben, sollte es regelmäßig gepflegt werden, auch wenn es längere Zeit nicht getragen wird.

Lederjacke mit natürlichen Ölen pflegen

Um Wasserrändern vorzubeugen, sollte eine Lederjacke möglichst direkt nach dem Kauf imprägniert werden. Am besten verwendet man dafür ein farbloses Lederspray. Damit die Jacke nicht austrocknet, sollte man sie von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Leder-Conditioner behandeln – empfehlenswert sind natürliche Öle, zum Beispiel Nerzöl. Generell sollte man immer nur Pflegeprodukte benutzen, die für die jeweilige Lederart geeignet sind.

Zum Abstauben reicht ein weiches trockenes Tuch; bei beschichteten Exemplaren darf auch ein feuchter Lappen zum Reinigen verwendet werden. Ist die Jacke nass geworden, trocknet sie an der frischen Luft am schonendsten – direkte Sonneneinstrahlung hingegen sollte man unbedingt vermeiden. Außerhalb der Saison, wenn man sie nicht trägt, sollte man eine Lederjacke nicht zusammengelegt in einer Kiste verstauen, da sich ansonsten Falten bilden. Diese lassen sich nur vermeiden, wenn man sie stattdessen an einen gepolsterten Bügel hängt. Eine Lederjacke sollte außerdem nur im äußersten Notfall in der Waschmaschine gewaschen werden – nicht zuletzt das Schleudern kann dem Leder schaden.

Lederschuhe und -tasche imprägnieren, eincremen, polieren

Auch eine Ledertasche sollte nach dem Kauf imprägniert werden. Am besten sprüht man sie im Freien gleichmäßig mit einem Imprägnierspray ein und lässt sie einige Stunden trocknen. Danach ist sie vor Nässe, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Ist das Spray nicht an allen Stellen gleichmäßig eingezogen, kann man die Reste mit einem weichen Tuch entfernen. Ebenso wie bei der Lederjacke sollte auch hier das verwendete Produkt für die jeweilige Lederart geeignet sein. Lederschuhe lassen sich vergleichsweise leicht pflegen: Einfach einmal pro Woche eine geeignete Schuhcreme auftragen, diese vorsichtig einarbeiten und trocknen lassen. Zuletzt sollte man die Schuhe mit einer weichen Bürste und abschließend mit einem weichen Tuch polieren. Im Anschluss daran kann man sie direkt tragen.