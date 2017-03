Romy Ries Concept Store

Gratulation den Gewinnern vom Ladengeburtstag am 11.3!

Nach dem Fünfjährigen folgen viele weitere feine kleine und spezielle Veranstaltungen: Am Sa, 25.3. findet von 11 bis 16 Uhr ein Frühlingsevent statt mit frischen Deko-Ideen, Osterhasen, Porzellan-Schafen, marimekko-Kissen, neuen Accessoires von Fermob, Geschirr von Bylassen, Bio-Olivenölen aus Portugal, prickelndem Frühlingsduft und neuem VinhoVerde von Genussbeziehungen. Maraki nennt sich die neue skandinavische Kosmetiklinie im RRCS, Mifuko ist nachhaltiges und recyceltes Design „handmade in Kenya, designed in Finland“.

Neben den bekannten dänischen Marken gibt es weitere News zum Frühling: Der Acapulco Chair ist ab sofort erhältlich, ebenso Produkte der Porzellanmanufaktur Reichenbach sowie die Marke „sunday in bed“, die schon bequem klingt. Auch ausgewählte Home-Mode gibt es im Laden. Am Sa, 1.4. (11-16 Uhr) wird es kulinarisch: „Delikatessen“ stellt das neue eingemachte Frühjahrsgericht vor, Sommelier Stephan Girst hat den passenden Wein. Das Label Lightblue 08 designt aus Markenjeans coole Jeans-Taschen mit stylishen Akzenten, die jede Tasche zu einem nachhaltigen Einzelstück machen: Der Themenabend dazu findet am Do, 6.4. ab 19 Uhr statt.