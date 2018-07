Romy Ries Concept Store

Eine Empfehlung für alle, die skandinavisches Design, Qualität, Nachhaltigkeit und Schönes zu schätzen wissen, ist der wenige Schritte vom Gutenbergplatz entfernte Concept Store von Romy Ries.

Hier findet man persönlich beraten liebevoll ausgesuchte Geschenke, Accessoires und Möbel, dazu eine jüngst noch erweiterte Auswahl an Fairtrade- und Bio-zertifizierten Genüssen und seit neuestem auch vegane Hautkosmetik von „Be (...) My Friend“, Home-Mode sowie Bücher zu Wohnen, Interieur, Kochen und Reisen. Wer Atmosphäre und Angebot einfach nur auf sich wirken lassen möchte, ist herzlich eingeladen, auf dem grünen Ottomanen in einer der internationalen Fachzeitschriften zu blättern – hyggelig bei einem Espresso.

Und ganz auf Sommer eingestellt ist der Thementag „Schmecken & Dekorieren“ (Sa, 7.7., 11-16 Uhr), für den Romy Ries saisonale Produkte aus ihrem Sortiment zusammenstellt: vom Acapulco Chair über Outdoor-Leuchten, Körbe, -Geschirr- Kissen -Teppiche- Freizeitkleidung, Badetücher und -taschen, leichte Weine, Chutneys und sortenreine Olivenöle aus Portugal bis hin zu dem Raumgestalt-Holzbrett mit Saftrille aus dem Schwarzwald. -pat