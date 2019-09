Romy Ries Concept Store

„Entschleunigtes Wohnen und ein von Achtsamkeit geprägter Wohnstil“ oder kurz Slow Living hat sich Romy Ries auf die Fahnen ihres Concept Stores geschrieben.

„100 Prozent nachhaltig“ ist der kostenlose Thementag mit Gabriele Schenke (Do, 26.9., 18-21 Uhr, Anmeldung per E-Mail an rr@romyries.de) überschrieben: Die Designerin erzählt über ihre Arbeit in Katmandu, wo sie für verschiedene Firmen tätig ist und stellt die „Filz G-schenke“-Kollektion aus Bambus, Wolle und Kaschmir vor. Für ihr eigenes Label arbeiten inzwischen 30 bis 35 Frauen unter fairen Arbeitsbedingungen in kleinen nepalesischen Manufakturen.

Zur Weststadt-„Herbstzeit“ am verkaufsoffenen Sonntag (13.10., 13-18 Uhr) lässt Romy Ries die Produkte der Bühler Zwetschgen-Manufaktur verkosten und offeriert handgefertigte Holzbretter aus Schwarzwaldeiche in Sondergrößen. -pat