Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land 2023

Die Königin der Blumen spielt für die Winzer seit jeher eine wichtige Rolle und deshalb feiert man im Bad Bergzaberner Land jedes Jahr die „Rosenwochen“.

Zum Abschluss verwandelt sich Dörrenbach beim „Dornröschenfest“ (Sa+So, 10.+11.6.) in ein Märchendorf wie aus dem Bilderbuch: Malerische Fachwerkhäuser, das 433 Jahre alte Rathaus und die historische Wehrkirche bilden die Kulisse für Einheimische und BesucherInnen in fantasievollen Kostümen, Marktstände und Kunsthandwerk; das Dornröschen der Pfalz wird gekrönt und durchs Winzer- und Feriendorf ziehen Spielleute, Straßentheater, Gaukler, Märchenerzähler und Falkner.

Im Rosengarten von Kapellen-Dursweiler wird am So, 4.6. das „Keschdebuschfest“ gefeiert, Start ist um 11 Uhr mit dem Glas in der Hand beim Gottesdienst im Grünen; nachmittags musizieren Justin Nova und Karsten Schneider. Auch der Rosenexpress (15-18 Uhr) verkehrt; anschließend werden die Fahrgäste beim Winzer auf Pfälzer Art verwöhnt (Fr, 2.6., Weingut Porzelt, Klingenmünster; Mi, 7.6. Gasthof zum Lam, Gleiszellen-Gleishorbach). -pat