Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land 2024

Anfang Juni starten die „Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land“ so richtig durch.

Am So, 2.6. lädt das „Keschdebuschfest“ ab 11 Uhr in den Rosengarten in Kapellen-Drusweiler. Am Nachmittag sorgen Justin Nova und Karsten Schneider mit Gitarre, Percussion und Gesang für lässigen Sound. In den Weinbergen südlich des Ortes wurden entlang einer ca. 3,5 Kilometer langen Rundstrecke mehr als 400 Rosenstöcke an den Weinbergen gepflanzt.

Eines der bekanntesten Feste der Südpfalz ist das „Dornröschenfest“ in Dörrenbach. Das märchenhafte Dorffest wie aus einem alten Bilderbuch verwandelt den alten Ortskern des beliebten Winzer- und Feriendorfs am Sa+So, 8.+9.6. in eine fröhlich-bunte Festmeile: Spielleute und Musikanten, Straßentheater und Gaukler, Märchenerzähler, Falkner und „Hoheiten“ aus der ganzen Pfalz tummeln sich. Malerische Fachwerkhäuser, das 433 Jahre alte Rathaus und die historische Wehrkirche bilden die Kulisse für eine Zeitreise durch die Jahrhunderte.

Zum Abschluss der „Rosenwochen“ lädt der „Rosenmarkt“ (Sa+So, 15.+16.6.) zu einem Fest der Sinne in den Schlossinnenhof in Bad Bergzabern. Im festlichen Ambiente sind dort Rosenschmuck, -stöcke, -pralinen und -bowle geboten. -rw