Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land 2025

Die Königin der Blumen spielt für die Winzer entlang der Südlichen Weinstraße seit jeher eine wichtige Rolle.

Aus Dankbarkeit feiert man im Bad Bergzaberner Land jedes Jahr die „Rosenwochen“. Den Abschluss markiert das märchenhafte Dorffest im romantischen Dörrenbach, 1975 ausgezeichnet als schönstes Dorf an der Südlichen Weinstraße: Zum „Dornröschen-Fest“ (Sa+So, 14.+15.6.) verwandelt sich der Ortskern des Winzer- und Feriendorfs in eine Festmeile. Dörrenbacher und Besucher tragen Kostüme aus alten und neuen Märchen; malerische Fachwerkhäuser, das vor 434 Jahren erbaute Rathaus und die historische Wehrkirche bilden die Kulisse für die Krönung des Pfälzer Dornröschens; Spielleute und Musikanten, Straßentheater und Gaukler, Märchenerzähler, Falkner und „Hoheiten“ aus der ganzen Pfalz ziehen durchs Dorf; vor der Wehrkirche warten Spiele auf Klein und Groß; und an den Marktständen genießt man Spezialitäten und erlebt Kunsthandwerk in bester Tradition.

Ebenfalls am letzten Wochenende der „Rosenwochen“ eröffnet der „Rosenmarkt“ im Schlossinnenhof von Bad Bergzabern u.a. mit Rosenschmuck, -stöcken, -pralinen und -bowle. Und die Rosenexpress-Tour macht diesmal Station beim Weinlokal Schlosserei in Kapellen-Drusweiler (Mo 2.6.), beim Oberotterbacher Weingut Beck (Do, 5.6.) und in der Weinstube Wissing, Gleiszellen-Gleishorbach (Do, 13.6., Start: 14.30 Uhr, Rückkehr: 18 Uhr). -pat