Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land 2025

Die malerische Gegend entlang der Südlichen Weinstraße mit ihren kalkhaltigen Ton- und Lehmböden ist vor allem für nachhaltige Weine bekannt – und für die Verehrung der Rose.

Denn die Königin der Blumen spielt für die Winzer seit jeher eine wichtige Rolle. Aus Dankbarkeit feiert man im Bad Bergzaberner Land jedes Jahr die „Rosenwochen“: Beim ausgiebigen Veranstaltungsprogramm dreht sich bis Sa+So, 14.+15.6. mit „Dornröschen-Fest“ (Dörrenbach) und „Rosenmarkt“ (Bad Bergzabern, Schlossinnenhof) alles um die anmutige Blume.

Den Auftakt markiert das Kapellen-Drusweilerer „Keschdebuschfest“ (So, 25.5., Rosengarten). Entlang einer ca. 3,5 Kilometer langen Rundstrecke wurden hier mehr als 400 Rosenstöcke an den Weinbergen gepflanzt. Los geht’s um 11 Uhr gerne schon mit Glas in der Hand beim „Gottesdienst im Grünen“; am Nachmittag gibt’s u.a. Livemusik mit Mike & Schneider unplugged. Am Rosengarten-Wanderweg und in der Weinlage Rosengarten heißt es dann „Triff deine Winzer“ (Mi, 28.5.) zur Weinprobe im Keschdebusch. Bei Einbruch der Dunkelheit werden Fackeln und Lagerfeuer entzündet und die Band Acoustixound spielt auf. Im Schlechtwetterfall werden beide Termine in die Wasgauhalle verlegt.

Und die gesellige Rosenexpress-Tour mit dem originellen Bähnchen macht diesmal Station beim Weinlokal Schlosserei in Kapellen-Drusweiler (Mo 2.6.), beim Oberotterbacher Weingut Beck (Do, 5.6.) und in der Weinstube Wissing, Gleiszellen-Gleishorbach (Do, 13.6., Start: 14.30 Uhr, Rückkehr: 18 Uhr). -pat