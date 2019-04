Auf einem neuen Höhenflug befindet sich die Rote Taube.

Unter Tobse Meiers Leitung ist das Traditionslokal wieder zu einem echten Weststadt-Treffpunkt geworden, auch der Thementage wegen: Montags heißt es „Futtern wie bei Muttern!“ mit Hausmannskost; der Burger-Dienstag setzt auf handmade Beef- oder Veggi-Pattys und fluffige Brioche-Buns vom Bäcker; für den hausgemachten Teig legt der Chef am Pizza-Mittwoch selbst an Hand und zum Bio-Donnerstag werden Schmankerl vom Durlacher Biberhof serviert. Freitags gibt’s zusätzlich Fisch, ein vegetarisches Tagesgericht ist Standard. Draußen lockt ab Ende April der neu gestaltete Biergarten bei hausgemachtem Eistee, Blubberlutsch oder einem spritzig-herben Tropical-Bier – und der schärfste Mexikaner der Stadt geht immer!

Reservierung erbeten ist zum „Tanz in den Mai“ (Di, 30.4.), gleichzeitig auch die große Wiedereröffnungsparty inkl. Einweihung des Biergartens, mit der „How I Met Your Music“-Band: An der Walpurgisnacht rocken Apostolos Naumis, Tim Eden & Co. ab 20.30 Uhr die Taube, danach geht’s weiter mit Rock-, Soul- und Funk-Klassikern der 70er, 80er und 90er. -pat