Rotes Haus: Demo vor der Gemeinderatssitzung

Nach der erteilten Baugenehmigung ist das Ensemble Rotes Haus Karlsruhe noch mehr in Gefahr.

Der Freundeskreis Rotes Haus setzt sich dafür ein, dass die benachbarte Mühle als Teil des Rüppurrer Schlosses zusammen mit einem der ältesten Häuser Karlsruhes, der ehemaligen Meierei, offiziell zum Denkmal-Ensemble erklärt wird. Erste positive Reaktionen des Landesdenkmalamtes zur Petition des Freundeskreises liegen vor, der Grünen-OV Rüppurr hat Stellung bezogen.



„Die Entgegennahme der ersten 750 Petitionsstimmen durch Bürgermeister Albert Käuflein und Stadtplanungschefin Anke Karmann-Woessner Ende April, jetzt die Positionierung der Grünen aus Rüppurr – das macht uns dankbar und gibt uns Mut“, so Jennifer Hillebrand und Hans Robert Hiegel vom Freundeskreis. „Wir haben noch mehr Unterschriften erhalten aus Rüppurr, Karlsruhe und Umgebung, aber auch aus ganz Deutschland, dem Ausland, den USA, der Schweiz, Österreich, Frankreich, England, Indien, Italien, Israel, Ägypten, Peru, der Türkei, Russland, darunter internationale Fachprominenz.“



Am Di, 18.5. findet um 15.10 Uhr eine Präsentation am Eingang der Gartenhalle statt, wo sich der Gemeinderat zur Sitzung versammelt. -ps/pat