Rüppurrer Biohof: Grüne für Verkleinerung der Sportflächen

Im Flächenkampf zwischen Sportplätzen und dem Biohof Schleinkofer in Rüppurr kommt noch einmal Bewegung.

Die größte Stadtratsfraktion rief den Oberbürgermeister in einem Brief auf, die bisherige Planung noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. „Wir akzeptieren auf keinen Fall, dass ausschließlich das Bioland-Hofgut die Last der Fusion der drei Sportvereine tragen soll“, stellen sich Renate Rastätter und Zoe Mayer von der Grünen Stadtratsfraktion nun gegen die bisherigen Planungen, nach denen die Fläche des Biohofs für neue Sportplätze der drei frisch zusammengeschlossenen Rüppurrer Sportvereine weichen sollte. Die Grünen fordern die Stadtverwaltung auf, wie dem Biohof eine Ersatzflächen von fünf Hektar bereitgestellt werden soll.

Doch die Flächen in und um die Stadt sind knapp, erst recht für die erhöhten Anforderungen der Bio-Landwirtschaft. Das wissen auch die Grünen und wollen bei erfolgloser Suche den „Flächenanspruch für die Vereins- und Freizeitflächen reduziert“ wissen. „Durch eine Konzentration der bislang extensiv geplanten Sportanlagen könnte ein Teil der Ackerflächen für den Biohof erhalten bleiben“, schlägt Rastätter einen Kompromiss vor, bei dem beide Seiten Flächeneinbußen hinnehmen müssten. -fk