Runder Tisch zur Garnisonskirche

Raumnot und Leerstand schließen sich nicht aus.

In der Mai-Ausgabe von INKA berichteten wir bereits über die Garnisonskirche in Knielingen. Obwohl sich etwa 20 Personen und Organisationen um eine kulturelle Nutzung der ehemaligen Kirche bewarben, steht das im Eigentum der städtischen Volkswohnung befindliche Gebäude seit zehn Jahren leer. Eine Sanierung ist der Stadt zu teuer. Drei Gemeinderatsfraktionen wollen nun mit einem Runden Tisch „Bewegung in den Stillstand“ bringen.

Kulturelle Einrichtungen und Initiativen aus dem Stadtteil sollen zusammenkommen, um zu klären, wie das denkmalgeschützte Gebäude genutzt werden soll. Der Runde Tisch soll nach dem Willen der Gemeinderatsfraktionen von Grünen, Linken und Freie Wähler / Für Karlsruhe auch offen für neue Interessierte sein. „Möglicherweise kommen dort Jugend- oder Stadtteilarbeit infrage; oder Kleingewerbe. Wir können uns gut vorstellen, dass auch mehrere Personen oder Gruppen das Haus gemeinsam nutzen“, sagt Linken-Stadträtin Mathilde Göttel. -fk