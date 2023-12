Für regionale und handgemachte Geschenkideen empfiehlt sich ein Blick ins Fachl mit seinen namensgebenden Holzobstkisten.

Der Mietregalshop von Fachlmeister Sebastian Metz bietet eine große Auswahl an lokalen und regionalen, aber auch überregionalen Klein- und Kleinstproduzenten, Manufakturen, Kreativen, Hobbybastlern, die sich kein eigenes Ladengeschäft leisten wollen oder können. Die begrenzte Mietdauer von wenigen Wochen bis zu einem Jahr sorgt für Vielfalt und Abwechslung.

Tipp zum Fest: eine mit frei wählbarem Betrag aufladbare Geschenkgutscheinkarte, die an allen Fachl-Standorten eingelöst werden kann. Alternativ lässt sich so auch die Miete für ein Fachl bezahlen – was den Gutschein zum perfekten Präsent für alle Kreativen macht! -pat