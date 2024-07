Schlosslichtspiele 2024

Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt und unmittelbar neben dem Karlsruher Schloss befindet sich mit dem BVG jener Ort, an dem die Verfassung ausgelegt und über ihre Einhaltung gewacht wird.

Naheliegend, dass sich auch das „Schlosslichtspiele Light Festival“ im Jubiläumsjahr bei seiner zehnten Edition mit Recht, Freiheit und Demokratie auseinandersetzt und Karlsruhe mit den Projektionen auf der Schlossfassade als Residenz des Rechts inszeniert. Während sich Künstler und Kollektive bei ihren Projection Mappings auf einzelne Rechtsaspekte fokussieren, stehen die „Schlosslichtspiele“ unter dem übergreifenden Motto „Everybody Counts“.

Neue Projektionen stammen von den Gewinnern des zum vierten Mal international ausgeschriebenen „BBBank-Awards“, für den sich über 70 Künstler aus aller Welt beworben hatten. Der mit 10.000 Euro dotierte erste Preis ging an die in Kanada lebende Julia Shamsheieva aus der Ukraine, deren Arbeit nach der offiziellen Bezeichnung der Freiheitsstatue benannt ist: „Liberty Enlightening The World“ nimmt die Betrachter mit auf die Reise von „Faust“: So wie die „Statue Of Liberty“ ein Symbol für Freiheit, Demokratie und Aufklärung ist, versteht Shamsheieva Doktor Faustus’ Suche nach Wissen und Selbstfindung als Symbol für die individuelle Freiheit, eine der demokratischen Grundprinzipien, und versetzt mit visueller Retro-Ästhetik zurück in die Filme des vergangenen Jahrhunderts.

Der Preisträger des dm-Awards „Connecting Worlds“ Simone Serlenga und sein Overlapping Studio haben sich bereits 2023 bei den SLS in „AI + GA“ mit KI und generativer Kunst auseinandergesetzt; ihre neue interaktive Arbeit verbindet den digitalen mit dem analogen Raum und trägt das Projection Mapping von der Schlossfassade auf den -platz und sogar in die City: „Particles Ensemble“ lockt das Publikum durch faszinierende Klanglandschaften an, scannt via Infrarotsensoren die Bewegungen in den beleuchteten Bereichen zwischen den Springbrunnen und verwandelt sie in abstrakte tanzende Partikel auf der Fassade! Zwei Totems am ZKM und in der Tourist-Information tragen das Geschehen im Rahmen der Ausstellung „Media Art Is Here“ darüber hinaus auch ins Stadtgebiet und lassen die Grenzen zwischen digitaler Kunst und physischem Raum auf innovative Weise verschwimmen.

Mit „Letters Of Liberty“ hat Julian Hölscher aus Bremen eine Projektion mit einfacher Botschaft geschaffen: Demokratie ist dann lebendig, wenn Bürger sie gestalten. Aus „Me“ wird „We“ und wie in einem Chor zählt jede Stimme, damit schließlich ein gemeinsames „Wir“ erklingen kann. Auch das international erfolgreiche deutsch-amerikanische Duo John Tettenborn vom Resorb-Kollektiv aus Berlin (Animation) und Kourtney Lara Ross (Musik) machen mit einer simplen Metapher die Mechanismen des Diskurses in einer Demokratie verständlich: Abstrakte Wesen führen vor, wie Demokratie funktionieren kann. In ihrem Beitrag „Arrrtt. I GG“ visualisieren Veronika Biebrich, Verena Stella Gompf und Nikolaus Völzow mit Unterstützung von ZKM-Chef Alistair Hudson anhand des Glitch-Phänomens, wie eine (hier künstlich erzeugte) Fehlfunktion im System den Prozess der Deutung und Beurteilung des Grundgesetzes beeinflusst.

Die bereits bei der rein digitalen SLS-Ausgabe 2020 im Stream gezeigte dynamische Collage „Changes hoch drei“ von ruestungsschmie.de ist ein komplexes Geflecht aus 2D- und 3D-Daten, frei verfügbarem Zahlenmaterial der EU, das Architektur, Infrastruktur und Information zu einem verschachtelten Werk verschmilzt und Europa als sozialen, politischen, finanziellen und geografischen Raum reflektiert. Pflichtprogramm: das seit den ersten „Schlosslichtspielen“ zum 300. „Stadtgeburtstag“ 2015 beteiligte ungarische Kollektiv Maxin10sity, die zum zehnten „Schlosslichtspiele“-Jubiläum mit „Unforgot10 Chapters“ ein Medley der schönsten Szenen vergangener Jahre mit ihren noch unvollendeten Ideen in Einklang bringen.

Zur Ouvertüre der „Schlosslichtspiele“ spielt Herbert Grönemeyer open air auf dem Schlossplatz zu Projektionen auf der 170 Meter breiten Fassade eine eigens für diesen Abend zusammengestellte Setlist. Und weil das Konzert am 9.8. im Rekordtempo ausverkauft war, gibt’s am Sa, 10.8., 20.30 Uhr, einen Zusatztermin. -pat