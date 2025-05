Schmelz, Perlage & Bodensatz: Weinprobe #9

Für ihre im Hackerei-Biergarten statt im Minestrone angesetzte „Daydrinking Edition“ mit Pfälzer Brotzeit haben die „drei weinverrückten Vögel“ Joe Schmelz, Prinz Perlage und Heribert Bodensatz zwei Koryphäen vom Weingut Marie Adler aus Leistadt geladen.

Adler und ihr Mann Christoph Ziegler – Mitbegründer und einer der Geschäftsführer der Bad Dürkheimer Agentur Medienagenten, dem „heißeste Eisen in Sachen Weinkommunikation in Deutschland“ – erzählen, wie sie seit 2016 am Rande des Biosphärenreservats Pfälzerwald ihren naturbelassenen Hängen lebendige Terroirweine vom Feinsten entlocken. -pat